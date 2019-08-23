https://static.news.ru/photo/208d71d8-c5c0-11e9-ac94-fa163e074e61_660.jpg Алексей Сутормин Фото: fc-zenit.ru

Полузащитник футбольного клуба «ֿЗенит» (Санкт-Петербург) Алексей Сутормин заявил, что о переходе из «Оренбурга» в «Рубин», а потом в «Зенит» за 50 тыс. рублей договорились его представители.

Непосредственно деталями перехода занимались клубы и мои представители — о фиксированной сумме трансфера договорились они, — приводит слова игрока РИА Новости .

Он добавил, что сумма также осталась неизменной и при переходе из казанского клуба в питерский.

Сутормин получил скандальную известность после его трансфера через «Рубин» из ФК «Оренбург» в «Зенит» за 50 тысяч рублей.

«Рубин» распределит полученные 85 тыс. руб. за продажу картонной фигуры полузащитника петербургского «Зенита» Алексея Сутормина между пятью командами, писал News.ru.