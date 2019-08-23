https://static.news.ru/photo/86656822-c59c-11e9-983c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футбольный клуб «Рубин» распределит полученные 85 тыс. руб. за продажу картонной фигуры полузащитника петербургского «Зенита» Алексея Сутормина между пятью командами.

Имевшие отношение к развитию 25-летнего хавбека, а именно: ДЮСШ «Крылатское», ДЮСШ «Химки», академия «Зенита», школа «Строгино» и «Волгарь» — получат по 17 тыс. руб., сообщает « Спорт Бизнес Онлайн ».

Отмечается, что данная сумма значительно выше той, которая причиталась за переход спортсмена.

Алексей Сутормин получил скандальную известность после его трансфера через «Рубин» из ФК «Оренбург» в «Зенит» за 50 тысяч рублей. После подписания всех необходимых документов казанский «Рубин» на своём официальном сайте поблагодарил Сутормина за «незабываемую неделю» в коллективе, а на презентации новичков команды выставил картонный муляж Алексея в полный рост.

В офисе владельца футбольного клуба «Чайка» (село Песчанокопское Ростовской области) Андрея Чайки прошли обыски, связанные с подозрением в обмане букмекеров. В разных регионах страны на один из матчей с участием клуба были сделаны ставки на общую сумму в 60 млн рублей, ранее писал News.ru.