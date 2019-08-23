Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футбольный клуб «Рубин» распределит полученные 85 тыс. руб. за продажу картонной фигуры полузащитника петербургского «Зенита» Алексея Сутормина между пятью командами.

Имевшие отношение к развитию 25-летнего хавбека, а именно: ДЮСШ «Крылатское», ДЮСШ «Химки», академия «Зенита», школа «Строгино» и «Волгарь» — получат по 17 тыс. руб., сообщает «Спорт Бизнес Онлайн».

Отмечается, что данная сумма значительно выше той, которая причиталась за переход спортсмена.

Алексей Сутормин получил скандальную известность после его трансфера через «Рубин» из ФК «Оренбург» в «Зенит» за 50 тысяч рублей. После подписания всех необходимых документов казанский «Рубин» на своём официальном сайте поблагодарил Сутормина за «незабываемую неделю» в коллективе, а на презентации новичков команды выставил картонный муляж Алексея в полный рост.

В офисе владельца футбольного клуба «Чайка» (село Песчанокопское Ростовской области) Андрея Чайки прошли обыски, связанные с подозрением в обмане букмекеров. В разных регионах страны на один из матчей с участием клуба были сделаны ставки на общую сумму в 60 млн рублей, ранее писал News.ru.

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