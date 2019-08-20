https://static.news.ru/photo/1781bb46-c339-11e9-84d6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Сутормин Фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и казанский «Рубин» потратили на покупку полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.

В электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) переход 25-летнего игрока из «Оренбурга» в «Рубин» был зарегистрирован 28 июня, и по его условиям была предусмотрена фиксация оплаты до 1 августа в размере 50 тыс. рублей.

Аналогичную сумму в те же самые сроки предусматривает трансфер футболиста из «Рубина» в «Зенит», сообщил известный журналист Василий Конов в своём Telegram-канале .

Расскажите, пожалуйста, как в современном мире бизнес-отношений игрок, чья рыночная цена ±120 миллионов рублей, переходит за 50 тысяч? — написал Конов.

Сутормин является воспитанником «Зенита», клуб из «Оренбурга» выступал с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах Российской премьер-лиги за «сине-бело-голубых».

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поделился мнением о переходе нападающего казанского «Рубина» Алексея Сутормина в петербургский «Зенит», назвав трансфер игрока «Санта-Барбарой», писал News.ru.