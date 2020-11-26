Супруга тренера «Зенита» рассказала, почему не хочет учить детей в России

https://static.news.ru/photo/b037bbca-3088-11eb-b75e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Супруга главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна в разговоре с подписчиками в Instagram рассказала, что не хочет, чтобы её дети получали образование на территории России. Ещё в августе жена экс-футболиста сообщала, что её сыновья Иван и Семён отправятся учиться в Лондон.

По словам Анны Семак, в России для детей нет необходимых перспектив. Она уверена, что в стране за интеллектуальный труд платят «гроши», а многие выпускники высших учебных заведений «работают за копейки», передаёт Sports24.

Супруга Семака и тренер «Зенита» оформили свои отношения в 2008 году. Пара воспитывает восьмерых детей. В октябре 2019 Анне Семак стали приходить гневные послания от болельщиков петербургской команды. Поведение фанатов привело к тому, что женщина заявила о желании усыновить чернокожего ребёнка.

Как ранее передавал NEWS.ru, Анна Семак рассказала о страшной трагедии в семье. Несколько лет назад пара потеряла одну из новорождённых дочерей-близняшек.

Так, врачи на раннем сроке предупредили молодую женщину о пороках развития у одной из малышек, однако та в прогнозы медиков верить не хотела.