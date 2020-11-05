Жена тренера Семака рассказала, как потеряла ребёнка

https://static.news.ru/photo/26a571d2-1f70-11eb-bbd7-fa163e074e61_660.jpg Анна Семак Фото: annas_secret_garden/instagam.com

Супруга тренера питерского «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала о страшной трагедии в семье. Несколько лет назад пара потеряла одну из новорождённых дочерей-близняшек.

Так, врачи на раннем сроке предупредили молодую женщину о пороках развития у одной из малышек, однако та в прогнозы медиков верить не хотела.

Один из близнецов не выжил. Это испытание стало для меня первой проверкой на прочность. Всё было как в тумане, — написала Анна Семак в Instagram.

Она также добавила, что первый год жизни дочери Варвары дался им с мужем нелегко. Недоношенная малышка в три месяца перенесла бронхит, а затем жила с датчиком дыхания.

Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Семак 5 июня впервые стал дедушкой. Ребёнок родился у 20-летней дочери Майи Семак.