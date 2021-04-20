Суперсага: в мировом футболе началась война

Что бы дальше ни произошло, 19 апреля 2021 года уже войдёт в историю. В этот день 12 топ-клубов объявили о создании европейской Суперлиги, чем всколыхнули весь футбольный мир. Отголоски этого масштабного события будут преследовать нас ещё очень долго. По крайней мере, глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин настроен бороться до победного. Как УЕФА пошёл на открытый конфликт с Суперлигой и к чему всё это может привести, рассказывает NEWS.ru.

Чеферин возмущён

Несмотря на то что разговоры о создании Суперлиги идут по меньшей мере около 10 лет, известие о том, что турнир официально образовался, стало потрясением для многих. В первую очередь для УЕФА. В понедельник, 19 апреля, Александер Чеферин собрал экстренную пресс-конференцию, на которой высказался по поводу последних событий. Жёстко и без какого-либо намёка на сглаживание углов.

ceferin/vk.com

Футбольный функционер отметил, что за 24 года работы в юриспруденции (занимался уголовными делами) не встречал таких людей, как Эд Вудворд (исполнительный директор «Манчестер Юнайтед»). Но больше всех досталось президенту «Ювентуса» и бывшему главе Ассоциации европейских клубов (ЕСА) (ушёл с этой должности ради Суперлиги) Андреа Аньелли. Чеферин отметил, что в жизни не видел человека, который бы столько лгал. По мнению президента УЕФА, все клубы Суперлиги УЕФА являются «жадными змеями».

Это жадный проект, который мог бы убить футбол навсегда. Мог бы, но этого не случится, — заявил чиновник европейским СМИ.

УЕФА настроен решительно

Впрочем, одним громким выступлением Чеферина позиция УЕФА не была исчерпана. Союз европейских футбольных ассоциаций намерен принять жёсткие санкции против нарушителей футбольного порядка. О возможном отстранении клубов от всех соревнований (и клубных, и международных) шли разговоры ещё вчера, но теперь с официальными заявлениями выступили главы организации. Итак, что мы имеем:

— футболистам, участвующим в Суперлиге, запретят выступать на чемпионатах Европы и мира (об этом сообщил Чеферин);

— «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити» и «Челси» могут отстранить от полуфиналов Лиги чемпионов сезона-2020/21 (об этом заявил член исполкома УЕФА Йесер Мёллер). Возможно, их заменят на команды, которые вылетели на предыдущих стадиях («Боруссия» Дортмунд, «Порту», «Ливерпуль»);

— до сих пор непонятно, смогут ли представлять клубы-нарушители собственные чемпионаты.

Велика вероятность того, что санкции не коснутся ЧЕ по футболу 2021 года. Дело в том, что, по словам главы УЕФА, к участию в чемпионатах мира и Европы не будут допущены футболисты, сыгравшие хотя бы один матч в Суперлиге. Однако сам турнир стартует только в августе, то есть после ЧЕ.

Что будет с Лигой чемпионов?

В день раскола в мировом футболе был презентован новый формат Лиги чемпионов, который вступит в силу с сезона-2024/25. Стоит отметить, что реформа ЛЧ по большому счёту была затеяна из-за давления топ-клубов. К сожалению, УЕФА не успел презентовать своё детище до создания Суперлиги. Но концепт Лиги чемпионов будущего уже разработан и должен выглядеть, если всё пойдёт по плану, следующим образом:

— число участников ЛЧ увеличивается: вместо 32 команд будет 36;

— группового этапа не будет. Все команды объединят в одну группу, где они будут играть по усечённой швейцарской системе;

— каждый клуб в рамках новой системы сыграет по 10 матчей (пять дома и пять на выезде);

— первые восемь команд из группы выходят в плей-офф, остальные восемь мест в дополнительном раунде разыграют команды, занявшие с девятого по 24 места.

Смысл нового формата состоит в том, чтобы увеличить количество матчей, при этом сократив число игр со слабыми соперниками. По сути, в этом заключался один из основных запросов топ-клубов.

Однако пока ещё неизвестно, насколько новый формат сможет примирить рассорившиеся стороны. Есть основания допускать, что одной реформы Суперлиге будет недостаточно. Топ-клубы хотят контролировать Лигу чемпионов. И пока они не добьются поставленной цели, кажется, не отступятся от своей инициативы.

Перес не намерен сдаваться

Подтверждением этих слов является выступление президента «Реала» и Суперлиги Флорентино Переса. Несмотря на негатив, который обрушился на топ-клубы со всех сторон, он верен своей идее и собирается её продвигать до конца.

JCrojas/Juan Carlos Rojas/GLOBAL LOOK PRESS

Во-первых, Перес раскритиковал УЕФА (а как иначе) и Чеферина в частности за его выступление. Он отметил, что люди, которые позволяют себе оскорблять президентов больших клубов, не достойны быть в футболе. Перес заявил, что УЕФА — это монополия, упрекнул организацию в том, что она считает их (топ-клубы) своей собственностью, не позволяет им развиваться и развивать футбол. По мнению президента «Реала», аудитория Лиги чемпионов сильно сократилась за последние годы, люди теряют интерес к футболу. Его цель — вернуть этот интерес.

Во-вторых, отмечает Перес, Суперлига — это необходимая мера в футболе здесь и сейчас. Последствия коронавируса очень сильно ударили по финансовой составляющей всех клубов без исключения. Суперлига поможет исправить это положение. Впоследствии она будет помогать и другим клубам (поменьше). Перес уверяет, что не планирует создавать закрытую лигу, вход в которую будет доступен только для избранных. Клубы, которые смогут проявить себя, не останутся незамеченными.

Что касается всех запретов, которыми грозится УЕФА, то Перес призывает не обращать на всё это внимание. Он гарантирует, что ни один клуб, участвующий в Суперлиге, не подпадёт под санкции. То есть команды и футболисты смогут выступать в различных турнирах.

И напоследок. Одних нововведений в виде Суперлиги Пересу оказалось недостаточно. Он заявил о необходимости сокращения игрового времени футбольного матча, что поможет привлечь внимание молодёжи. По мнению Переса, молодым людям стало тяжело смотреть 90-минутные противостояния, и это проблема.

Что всё это значит

Определить, кто в этой истории прав, кто виноват, — дело непростое и даже бессмысленное. Здесь важно совсем другое. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что эта война не пойдёт на пользу никому. УЕФА банально не сможет существовать без топ-клубов. Давайте начистоту — кому будет нужна Лига чемпионов без «Реала», «Манчестер Сити», «Барселоны»? «Бавария», «Боруссия» «Порту», «Лестер», «Аякс» и ПСЖ (они пока отказались от участия) — неплохие команды, даже очень хорошие. Но будут ли их противостояния вызывать такой же ажиотаж, как матч «Реал» — «Ливерпуль», — большой вопрос.

А отсутствие спроса неизбежно ударит по финансовой стороне. Тот же доход с трансляций будет значительно отличаться в турнире с «Реалом» и «Барселоной» и без них, поэтому клубы-карлики в любом случае окажутся в финансовом минусе.

Ещё хуже будут обстоять дела в национальных лигах, если их покинут гранды. Английская премьер-лига перестанет быть кому-нибудь интересной без топ-6 клубов. То же самое произойдёт в Испании и Италии. Никому не нужна будет Ла Лига без «Барселоны», «Атлетико» и «Реала».

Но не стоит думать, что Суперлига особо выигрывает в этой ситуации. Самое очевидное: непонятно, каким будет эффект от конвейера топ-матчей. На первых порах это может вызвать положительную реакцию, но кто даёт гарантии, что три-четыре матча за сезон между «Барселоной» и «Манчестер Сити» не наскучат зрителю? К тому же пока УЕФА настроена очень категорично против Суперлиги и, кажется, готова рубить с плеча, не задумываясь о последствиях. Если дело дойдёт до санкций, то Суперлига тоже окажется в минусе. Разве условные Леонели Месси пахали более 10 лет в футболе, чтобы в итоге принимать участие только в одном турнире? Не верится.

Photoagency Interpress/Global Look Press

В общем, УЕФА и Суперлига должны найти компромисс. Хотя бы ради фанатов, которые в большинстве своём новый проект не одобряют. Это единственно верный вариант в сложившейся непростой ситуации.