Главный арбитр матча 6-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Ахмат» Алексей Матюнин признался, что гол «зенитовца» Эмилиано Ригони следовало засчитывать.
Правильно ли отменён гол Ригони? Нет, там не было офсайда. Его следовало засчитать. Это ошибка, — приводит слова судьи «Спорт-Экспресс».
Ранее глава Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Алексей Егоров дал комментарий относительно критики форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес арбитра матча против «Ахмата» Матюнина. Как писал News.ru, Дзюбе грозит дисквалификация после встречи с грозненским клубом.