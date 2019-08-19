Фото: Кирилл Венедиктов/soccer.ru/CC BY-SA 3.0

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Василий Кикнадзе заявил, что не будет считать проблемой уход братьев Антона и Алексея Миранчуков.

Я не буду считать это (уход. — News.ru) проблемой, и задачи сохранить в команде Миранчуков у нас нет, — приводит слова гендиректора «Спорт-Экспресс». По словам Кикнадзе, у клуба есть задача...