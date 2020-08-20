Суареса попросили покинуть «Барселону»

https://static.news.ru/photo/4876e522-e2c9-11ea-b0ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Schatz/Global Look Press

Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» попросило уругвайского нападающего Луиса Суареса покинуть команду.

Об этом сообщает El ChiringuitoTV в своём Twitter. Руководство клуба уже сообщило 33-летнему бомбардиру, что «Барселона» больше не нуждается в его услугах.

"El BARÃA le ha dicho a LUIS SUÃREZ que se VAYA".



Esta es #NuestraPortadaDeHoy con la EXCLUSIVA de @jotajordi13 . pic.twitter.com/nfxcNWNQoW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 20, 2020

По данным испанских СМИ, Суарес может покинуть «Барсу» в текущее трансферное окно. При этом ранее появлялась информации о заинтересованности туринского «Ювентуса» и амстердамского «Аякса» уругвайским футболистом.

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В минувшем розыгрыше испанской Примеры он провёл 28 матчей и забил 16 голов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что нидерландский специалист Рональд Куман подписал договор с испанским футбольным клубом «Барселона» и официально занял пост главного наставника каталонцев. Об этом сообщила пресс-служба команды.