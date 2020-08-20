Суареса попросили покинуть «Барселону»

По данным испанских СМИ, Суарес может покинуть «Барсу» в текущее трансферное окно. При этом ранее появлялась информации о заинтересованности туринского «Ювентуса» и амстердамского «Аякса» уругвайским футболистом.
Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В минувшем розыгрыше испанской Примеры он провёл 28 матчей и забил 16 голов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что нидерландский специалист Рональд Куман подписал договор с испанским футбольным клубом «Барселона» и официально занял пост главного наставника каталонцев. Об этом сообщила пресс-служба команды.