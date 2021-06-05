Страшно за оборону: как команда Черчесова с трудом обыграла слабых болгар

Закончилась последняя проверка команды Черчесова перед Евро-2020. Сборная России со второй попытки смогла вырвать победу в контрольном матче. На последних минутах встречи против болгар нападающий Александр Соболев, реализовав пенальти, помог сборной одолеть соперника. Впрочем, это совсем не главный вывод последнего контрольного матча. Главные итоги и события игры — ниже в материале.

Мощный разогрев

Главным хедлайнером перед контрольным матчем Россия — Болгария стали не футболисты, тренеры команд, а Филипп Киркоров. Известный эстрадный исполнитель болгарского происхождения всю неделю мелькал на всевозможных афишах и разогревах в социальных сетях перед игрой. Даже успел заскочил накануне на тренировку к подопечным Черчесова, где спутал Магомеда Оздоева с Марио Фернандесом (это главный мем последних двух дней).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Естественно, участие Киркорова в предматчевых активностях не было случайным. Филиппу Бедросовичу предстояло исполнить гимн России. Напутственные слова сказал. Гимн исполнил. Матч открыл.

Потеря Кудряшова, появление Баринова

Как мы помним, в матче с Польшей из потенциальных игроков основной команды на поле не вышли Марио Фернандес и Денис Черышев по состоянию здоровья. В матче с болгарами оба футболиста тоже не появились. Видимо, Черчесов бережёт их для Евро-2020.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

А беречь игроков действительно нужно. Один из ключевых футболистов команды Черчесова Фёдор Кудряшов получил травму на предматчевой разминке и теперь рискует пролететь мимо Евро-2020. С учётом того, что в обороне у нас и без того достаточно проблем, это весомая потеря. В итоге вместо Кудряшова на поле вышел Семёнов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё некоторые изменения, на которые необходимо обратить внимание. Игру с поляками на левой бровке начинал Далер Кузяев. С болгарами уже на привычной позиции появился вечный Юрий Жирков. Необычная связка Александр Головин — Алексей Миранчук тоже была расформирована (стоит признать, что у Лёши мало что получилось в первом матче) — на этот раз впереди вышел Алексей Ионов. Но самое любопытное изменение заключалось в появлении Дмитрия Баринова. Он, по задумке Черчесова, должен был играть в тройке с центральными защитниками.

Владение, да и только

Первый тайм прошёл всё-таки под диктовку сборной России. Подопечные Черчесова больше владели мячом, больше создавали опасных моментов, но нельзя сказать, что была какая-то запредельная острота. Большую часть первого тайма футболисты в излюбленной манере руководствовались дальними ударами и забросами. А более-менее опасные проходы стали наблюдаться только к концу первого тайма. Однако отметиться забитым голом ни Роману Зобнину, ни Магомеду Оздоеву, ни Александру Головину не удалось.

Столкновение Баринова

Второй тайм начался с неприятных новостей для сборной России. Баринов полез в единоборства и получил локтем по лицу. У полузащитника тут же пошла кровь из носа. Несмотря на это обстоятельство, футболист «Локомотива» был готов продолжать встречу. Черчесов не позволил — вместо него вышел Игорь Дивеев.

Из важных замен также отметим то, что в середине 45-минутки появился на поле Александр Соболев (Дзюбе дали отдохнуть), а под конец состоялось долгожданное появление Фернандеса (Караваев ушёл).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В итоге замены привели к результату. Нет, играть наша сборная не стала значительно лучше. Но зато Алексей Миранчук, который вышел вместо Жиркова, заработал пенальти. А реализовал его Соболев на 84-й минуте. Больше голов ни с той ни с другой стороны не последовало.

Выводы

— Мы еле-еле вырвали победу в матче против объективно слабого соперника — сборная Болгарии с 2004 года не выступает на больших международных турнирах.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Очень страшно за оборону команды. Евро уже через неделю, а Черчесов всё экспериментирует с обороной. Появление Баринова в роли центрального защитника не от хорошей жизни. Ну и Кудряшова, скорее всего, потеряли. В общем, беда.

— Спереди, кроме как забросами, по-другому играть не умеем.

— Команда Черчесова за неделю до Евро-2020 не впечатляет. Но это фирменный стиль нашей сборной. На Евро должно быть лучше. Так ведь, Станислав Саламович?