«Спартак» закрыл «Спартак-2» из-за финансовых проблем Руководство «Спартака» объявило о закрытии проекта «Спартак-2»

Фото Артем Соболев/NEWS.ru

Руководство футбольного клуба «Спартак» приняло решение закрыть вторую команду из-за финансовых проблем. Таким образом «Спартак-2» не примет участия в следующем сезоне в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), говорится в сообщении на сайте клуба.

В изменившихся реалиях, с учетом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным, — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что клуб сосредоточится на поддержке работы Академии и молодёжной команды.

«Спартак-2» был создан в 1013 году.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского клуба. Форвард выступал за команду с 2015 года.