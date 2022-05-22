Артем Дзюба объявил об уходе из «Зенита»

Артём Дзюба / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем Telegram-канале объявил об уходе из санкт-петербургского клуба. Форвард выступал за команду с 2015 года.

Питер, спасибо за все, — написал футболист.

В составе «Зенита» Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В нынешнем сезоне форвард провёл за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил готовность расстаться с Дзюбой.