Стало известно, на какой срок отстранят судью Казарцева от работы

Российского судью Василия Казарцева могут отстранить от работы на один год или навсегда. Об этом сообщают российский СМИ.

По данным источника «РБ-Спорт», Казарцев будет отстранён на год. В сообщении говорится, что Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) оценила работу Казарцева на матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА — «Краснодаром» неудовлетворительно, что привело к дисквалификации сроком в один год. Отмечается, что по итогам дисквалификации будет принято решение о дальнейшей деятельности судьи.

При этом источник «Спорт-экспресс» сообщает о том, что Казанцев будет отстранён от работы навсегда.

Василий Казарцев, работая на VAR в матче ЦСКА — «Краснодар», не увидел пенальти на последних минутах игры, что ЭСК РФС признал ошибочным.

Ранее сообщалось, что бразильская полиция арестовала футболиста клуба «Сан-Паулу» Вильяма Рибейро, который избил арбитра Родриго Кривелларо во время матча второго дивизиона чемпионата Риу-Гранди-ду-Сул с «Гуарани».