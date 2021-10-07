Стало известно, на какой срок отстранят судью Казарцева от работы

Российского судью Василия Казарцева могут отстранить от работы на один год или навсегда. Об этом сообщают российский СМИ.
По данным источника «РБ-Спорт», Казарцев
При этом источник «Спорт-экспресс»
Василий Казарцев, работая на VAR в матче ЦСКА — «Краснодар», не увидел пенальти на последних минутах игры, что ЭСК РФС признал ошибочным.
Ранее сообщалось, что бразильская полиция арестовала футболиста клуба «Сан-Паулу» Вильяма Рибейро, который избил арбитра Родриго Кривелларо во время матча второго дивизиона чемпионата Риу-Гранди-ду-Сул с «Гуарани».