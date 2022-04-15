Стало известно количество проваливших допинг-тесты футболистов АПЛ

В период с 2015 по 2020 год 15 игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) сдали положительные тесты на допинг, сообщает Daily Mail. У 12 футболистов в организме были обнаружены вещества, которые повышают работоспособность. Ни один из уличённых в употреблении допинга не был наказан.

Среди найденных в допинг-пробах запрещённых веществ были кокаин, амфетамин и кортикостероиды. Британское антидопинговое агенство (UKAD) отмечает, что санкции к игрокам не были применены из-за того, что допинг попал организм или случайно, или у них были терапевтические исключения.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине спортсменка оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин.

9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09 балла) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры.