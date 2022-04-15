Стало известно количество проваливших допинг-тесты футболистов АПЛ

Стало известно количество проваливших допинг-тесты футболистов АПЛDaily Mail: 15 игроков АПЛ провалили допинг-тесты с 2015 по 2020 год
В период с 2015 по 2020 год 15 игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) сдали положительные тесты на допинг, сообщает Daily Mail. У 12 футболистов в организме были обнаружены вещества, которые повышают работоспособность. Ни один из уличённых в употреблении допинга не был наказан.
Среди найденных в допинг-пробах запрещённых веществ
На Олимпийских играх — 2022 в Пекине спортсменка оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин.
9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.
В итоге Валиева стала четвёртой (224,09 балла) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры.