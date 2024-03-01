Стало известно, что ждет нападающего «Спартака» Промеса за ДТП в ОАЭ Егоров: суд по делу нападающего «Спартака» Промеса пройдет в ОАЭ 4-5 марта

Суд по делу задержанного в ОАЭ нападающего «Спартака» Квинси Промеса пройдет 4-5 марта, сообщил в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Егоров. По его словам, футболисту грозит до четырех лет лишения свободы из-за того, что он скрылся с места аварии. Однако журналист не исключает, что спортсмена просто депортируют.

Суд по его делу будет 4-5 марта. За то, что он свалил с места ДТП, может приплыть четыре года в арабской тюрьме. Но, скорее все, его просто депортируют в Голландию, — пишет Егоров.

О задержании голландца в ОАЭ стало известно в четверг, 29 февраля. Футболист с товарищами по команде находился там на сборах. О причинах задержания информации не было. До этого осужденного в Нидерландах Промеса объявили в международный розыск. Нидерланды пока не смогли добиться его экстрадиции, поскольку в этом вопросе зависят от других государств. Нападающий «Спартака» не присутствовал на заседании суда.

Звездный адвокат Сергей Жорин считает, что в деле Промеса есть несколько вариантов развития событий, самый неблагоприятный для московского клуба — экстрадиция игрока в Нидерланды. Он не исключил, что голландская прокуратура уже готовит соответствующие документы. Жорин отметил, что Промеса задержали в ОАЭ, поскольку по нему есть красное уведомление в базе Интерпола.