Стала известна предварительная причина смерти тренера Гамулы

Причиной смерти бывшего главного тренера футбольного клуба «Ростов» Игоря Гамулы могли быть проблемы с сердцем. Об этом «Чемпионату» сказал спортивный директор футбольного клуба «Гераклион» Станислав Станиславский, отметив, что специалист не болел коронавирусом.

Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце, — сказал Станиславский.

По его словам, в пятницу возглавляемая Гамулой команда «Гераклион» должна была проводить встречу с молодёжным коллективом московского «Спартака». Станиславский признался, что накануне днём общался с тренером, но вечером тот уже не взял трубку.

В бытность тренером Гамула возглавлял «Черноморец», «Закарпатье», «Даугаву» и «Гераклион». В «Ростов» он пришёл в 2011 году и работал в нём на протяжении следующих шести лет. Год спустя Гамула вернулся в команду в должности селекционера и покинул её лишь в 2020-м.

Ранее полузащитник подмосковного футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков признался, что был шокирован, узнав о смерти Гамула. Спортсмен заявил, что в последний раз созванивался с ним месяц назад.