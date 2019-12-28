Российская премьер-лига (РПЛ) решила провести перенесённый матч 18-го тура чемпионата между «Сочи» и «Оренбургом» 11 марта 2020 года.
Такое решение было принято по просьбе клубов, которые тем самым хотят сохранить запланированную программу учебно-тренировочных сборов, сообщает официальный сайт РПЛ.
Встречу не смогли провести в срок из-за большого количества заболевших ротавирусной инфекцией футболистов «барсов».
Ранее NEWS.ru писал, что «Краснодар» отозвал из аренды из казанского «Рубина» защитника Егора Сорокина.
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