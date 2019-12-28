https://static.news.ru/photo/8c006b10-2ad2-11ea-8525-fa163e074e61_660.jpg Фото: FCKrasnodar/vk.com

Защитник футбольного клуба «Краснодар» Егор Сорокин вернётся в коллектив после зимнего отпуска.

Спортсмен перешёл к «быкам» в сентябре 2019 года. Соглашение рассчитано на пять лет. По условиям контракта 24-летний футболист должен был провести в составе казанского «Рубина» первую половину сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) на правах аренды.

С нового года руководство «Краснодара» приняло решение активировать опцию включения защитника в состав, сообщает пресс-служба команды.

Казанский футбольный клуб «Рубин» продлил контракты с вратарём Юрием Дюпиным и 22-летним защитником Филипом Уремовичем, ранее писал NEWS.ru.