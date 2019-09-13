https://static.news.ru/photo/c54e6a14-d566-11e9-addd-fa163e074e61_660.jpg Андрей Малосолов Фото: facebook.com/a.malosolov

Журналист Андрей Малосолов обвинён в возбуждении ненависти после твита, в котором он обозвал игрока «Спартака». Перовский суд Москвы рассмотрит дело об административном правонарушении 27 сентября.

Обвиняемый, раздосадованный проигрышем ЦСКА «Спартаку» в Кубке «Матч Премьер», оскорбил в социальной сети форварда «красно-белых» Луиса Адриано, пишет АГН « Москва ». Позже он удалил своё сообщение.

Малосолов работал в спортивной редакции телеканала «Царьград» и организовал общество «Всероссийское объединение болельщиков», исключённое из Российского футбольного союза за нарушение этических норм.

Ранее News.ru писал, что Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме из-за поста в Twitter. Запись, которую следствие считает экстремистской, Синица опубликовал в социальной сети 31 июля под псевдонимом Макс Стеклов. В записи блогер отвечает на вопрос одного из пользователей, зачем размещать в публичном доступе личные данные силовиков. Синица-Стеклов намекнул, что дети сотрудников правоохранительных органов могут быть похищены и подвергнуты пыткам.