«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России после победы над ЦСКА

Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в 1/4 финала Кубка России со счётом 1:0 и вышел в полуфинал турнира. Автором единственного гола стал Зелимхан Бакаев.

На 20-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой футболиста «красно-синих» Яка Бийола. Пенальти реализовал Зелимхан Бакаев. Больше голов в матче забито не было.

В конце первого тайма в составе «армейцев» был удалён Жан-Филипп Гбамен. Футболист ЦСКА в верховой борьбе за мяч выставил локоть и ударил Романа Зобнина по лицу. За это он получил вторую жёлтую и был удалён с поля.

В полуфинал Кубка России вышли следующий команды: «Динамо», «Енисей», «Алания» и «Спартак».

Ранее сообщалось, что руководство «Рубина» может рассмотреть возможность увольнения главного тренера команды Леонида Слуцкого. В клубе негативно восприняли поражение «Рубина» от «Енисея» в Кубке России. «Енисей» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).