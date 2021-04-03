«Спартак» планирует приобрести футболиста сборной Турции за €32 млн

https://static.news.ru/photo/ed4d2544-9493-11eb-aa43-96000091f725_660.jpg Фото: ozan/instagam.com

Полузащитник сборной Турции и клуба «Фенербахче» Озан Туфан может перейти в московский «Спартак». По данным портала mynet.com, руководство «красно-белых» готово заплатить за трансфер футболиста €32 млн.

Туфана также изъявили желание видеть в своих ряда английские клубы «Ливерпуль» и «Эвертон», испанский «Реал Сосьедад» и немецкий «Вердер». Отмечается, что спортсмен перешёл в «Фенербахче» почти шесть лет назад из другого турецкого клуба «Бурсаспор».

В текущем сезоне футболист поучаствовал в 27 матчах турецкого чемпионата, отличился пять раз и сделал пять результативных передач. За турецкую национальную команду Туфан выступает с 2014 года.

Ранее глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что сообщения о возможном переходе турецкого футболиста в стан «красно-белых» являются просто слухом.

Как сообщал NEWS.ru, московский «Спартак» одержал крупную победу в 23-м туре РПЛ, обыграв дома «Урал» со счётом 5:1. По два мяча за «красно-белых» забили Квинси Промес и Джордан Ларссон.