«Спартак» планирует приобрести футболиста сборной Турции за €32 млн

Полузащитник сборной Турции и клуба «Фенербахче» Озан Туфан может перейти в московский «Спартак». По данным портала mynet.com, руководство «красно-белых» готово заплатить за трансфер футболиста €32 млн.
Туфана также изъявили желание видеть в своих ряда английские клубы «Ливерпуль» и «Эвертон», испанский «Реал Сосьедад» и немецкий «Вердер». Отмечается, что спортсмен перешёл в «Фенербахче» почти шесть лет назад из другого турецкого клуба «Бурсаспор».
В текущем сезоне футболист поучаствовал в 27 матчах турецкого чемпионата,
Ранее глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что сообщения о возможном переходе турецкого футболиста в стан «красно-белых» являются просто слухом.
Как сообщал NEWS.ru, московский «Спартак» одержал крупную победу в 23-м туре РПЛ, обыграв дома «Урал» со счётом 5:1. По два мяча за «красно-белых» забили Квинси Промес и Джордан Ларссон.