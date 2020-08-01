«Спартак» перенёс объявление о переходе Кокорина из-за трагедии Соболева

Московский футбольный клуб «Спартак» принял решение о переносе объявления о трансфере нападающего Александра Кокорина.
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Ожидалось, что «Спартак» объявит о переходе Кокорина в клуб 1 августа 2020 года, после истечения его соглашения с петербургским «Зенитом». О подписании контракта
В сезоне РПЛ — 2019/20 форвард сыграл 10 игр за «Сочи», в которых забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи. За команду из Краснодарского края Кокорин выступал на правах аренды из «Зенита».
Ранее NEWS.ru писал, что Кокорин отказался от комментариев по поводу перехода в московский «Спартак».
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