«Спартак» перенёс объявление о переходе Кокорина из-за трагедии Соболева

https://static.news.ru/photo/eee14e58-d3eb-11ea-8b58-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» принял решение о переносе объявления о трансфере нападающего Александра Кокорина.

Как уточняет Sport24, такое решение связано с трагедией в семье форварда «Спартака» Александра Соболева — у 23-летнего футболиста умерла мать.

Ожидалось, что «Спартак» объявит о переходе Кокорина в клуб 1 августа 2020 года, после истечения его соглашения с петербургским «Зенитом». О подписании контракта сообщал «Спорт-Экспресс». Кроме того, ранее портал Metaratings.ru писал, что Кокорин прибыл в офис «красно-белых», чтобы подписать соглашение по схеме «3+1». О переходе Кокорина в «Спартак» как о свершившемся факте также заявил экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус, назвав этот трансфер рискованным.

В сезоне РПЛ — 2019/20 форвард сыграл 10 игр за «Сочи», в которых забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи. За команду из Краснодарского края Кокорин выступал на правах аренды из «Зенита».

Ранее NEWS.ru писал, что Кокорин отказался от комментариев по поводу перехода в московский «Спартак».