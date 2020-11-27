«Спартак» официально опроверг информацию об увольнении Газизова

https://static.news.ru/photo/6914d23a-309e-11eb-83a4-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Газизов Фото: spartak.com

Футбольный клуб «Спартак» заявил, что информация об увольнении генерального директора Шамиля Газизова является недостоверной.

Утренние новости не имеют никакого отношения к действительности, — сказал пресс-атташе клуба Ярослав Кулёмин журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной отставке российского специалиста. В материале о возможном уходе Газизова отмечалось, что решение по поводу его статуса в команде будет принято во время зимнего перерыва в чемпионате России.

СМИ сделали соответствующий вывод после того, как стало известно о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора клуба, писал NEWS.ru.

Действующий гендиректор «Спартака» пришёл в клуб минувшим летом, заменив на своём посту Томаса Цорна. Уже при Газизове «красно-белые» оформили несколько громких трансферов. В частности, в клуб перешли нападающий Александр Кокорин, хавбек Остон Урунов и бывший защитник лондонского «Челси» Виктор Мозес. Последний в настоящее время играет за «Спартак» на правах аренды.