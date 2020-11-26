СМИ: гендиректор московского «Спартака» может уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/a75b9f14-2ff0-11eb-84c3-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Газизов (справа) Фото: spartak.com

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов в ближайшее время может уйти в отставку. Сообщающие об этом СМИ сделали соответствующий вывод после того, как стало известно о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора клуба.

В материале о возможном уходе Газизова отмечается, что решение по поводу его статуса в команде будет принято во время зимнего перерыва в чемпионате России. Пауза наступит после матчей 16-го тура, назначенных на 28 и 29 ноября.

С возвращением в «Спартак» Дмитрия Попова (ранее он уже занимал должность спортивного директора) полномочия Газизова сократятся.

Попов на данный момент является менеджером, который будет выстраивать вертикаль спортивного проекта клуба — от академии до главной команды, включая трансферы первой команды. В этой ситуации Газизову предстоит заниматься офисом — это явно не то, ради чего его и приглашали в клуб, — передаёт «РБ-Спорт».

Действующий гендиректор «Спартака» пришёл в клуб минувшим летом, заменив на своём посту Томаса Цорна. Уже при Газизове «красно-белые» оформили несколько громких трансферов. В частности, в клуб перешли нападающий Александр Кокорин, хавбек Остон Урунов и бывший защитник лондонского «Челси» Виктор Мозес. Последний в настоящее время играет за «Спартак» на правах аренды.

Как ранее сообщал NEWS.ru, несколько высокопоставленных лиц из Российского футбольного союза выступают за увольнение главного тренера сборной Станислава Черчесова. В случае если отставка состоится, главным кандидатом на пост наставника национальной команды будет работавший в «Рубине» и «Ростове» Курбан Бердыев. Об этом журналистам сообщили информированные источники.