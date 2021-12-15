«Спартак» объявил об отставке Витории с поста главного тренера

Московский «Спартак» сообщил, что португальский специалист Руй Витория покинул пост главного тренера команды. Как сообщили в пресс-службе «красно-белых», «стороны договорились расстаться по взаимному соглашению».

Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение. <...> Мы благодарим Руя и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы. Желаем удачи в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.

В клубе отметили, что «Спартаку» необходимо взять новый вектор развития, а также исправить ситуацию в национальном первенстве. В пресс-службе отметили, что именно «необходимость перемен» заставила руководство искать выход из ситуации, который устроил бы обе стороны.

После 18 туров «Спартак» имеет в своём активе 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от лидирующего «Зенита» на 15 баллов.

Витория известен по работе с португальскими командами «Фатима», «Пасуш де Феррейра», «Витория» и «Бенфика», а также «Ан-Насром» из Саудовской Аравии. Летом 2021 года португалец возглавил «Спартак». Под его руководством «красно-белые» провели 26 матчей, в которых одержали девять побед, потерпели 11 поражений и восемь раз сыграли вничью.

Ранее сообщалось, что Витория не соглашался со сроками выплаты неустойки за расторжение контракта с московским «Спартаком». По этой причине клуб не мог официально объявить об отставке главного тренера.