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Футбольный клуб «Спартак» обратился к болельщикам перед матчем со швейцарским «Туном» в рамках третьего квалификационного этапа Лиги Европы с просьбой не нарушать установленный регламент.

Пожалуйста, не нарушайте правил поведения зрителей на стадионе и воздержитесь от использования пиротехники. Нам нужна ваша поддержка, – говорится в сообщении « Спартака ».

Также московская команда попросила болельщиков приходить на стадион заблаговременно.

Первая игра состоится 8 августа в Туне, ответная — 15 августа в Москве.

Ранее News.ru писал, что бывший игрок «Спартака» считает, что в команде нет игры.