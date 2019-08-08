Футбольный клуб «Спартак» обратился к болельщикам перед матчем со швейцарским «Туном» в рамках третьего квалификационного этапа Лиги Европы с просьбой не нарушать установленный регламент.
Пожалуйста, не нарушайте правил поведения зрителей на стадионе и воздержитесь от использования пиротехники. Нам нужна ваша поддержка, – говорится в сообщении «
Спартака».
Также московская команда попросила болельщиков приходить на стадион заблаговременно.
Первая игра состоится 8 августа в Туне, ответная — 15 августа в Москве.
Ранее News.ru писал, что бывший игрок «Спартака» считает, что в команде нет игры.