8 августа швейцарский «Тун» в Туне примет московский «Спартак» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Экс-нападающий «красно-белых» Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, какую игру ждать от команды, которая находится на стадии масштабной перестройки.

— Со швейцарцами у московской команды отношения складываются не очень положительно. Например, «Спартак», в своё время, проиграл «Санкт-Галлену». Удастся ли в гостях забить хотя бы один мяч?

— Будем надеяться. У москвичей идёт перестройка, поэтому всё возможно. Но от этого «Спартака» никто не знает, что можно ожидать.

— Главная задача – не пропустить?

— Естественно. Сейчас большие проблемы с обороной. В гостях даже не мастерство будет играть роль, а везение для обновлённого «Спартака».

— В московской команде происходят глобальные изменения состава: подписали Понсе, Шюррле, Ларсона, Тила. Четыре тура РПЛ позади. Смог ли «Спартак» сыграться перед стартом в Лиге?

— Нет. Как не было игры, так и нет. Приходят новые люди, старые уходят. И для того, чтобы они почувствовали друг друга, нужно время.

— Приблизительно сколько для этого нужно времени?

— Никто не знает. Всё зависит и от руководства, и от тренера – как быстро он сумеет донести свою мысль, и от футболистов – как они будут воспринимать информацию и создавать опасные ситуации на поле. А как это всё быстро произойдёт или наоборот затянется, неизвестно. Пока у «Спартака» проблемы. Команда находится в поиске своей игры.

— У «Туна» две ничьи и одно поражение в своём чемпионате. Стоит ли «Спартаку» уповать на неудачи швейцарцев?

— Нет. Надо всегда играть и отталкиваться от своей игры, навязывать её сопернику, чтобы он подстроился.

— Сможет ли это сделать новый «Спартак»?

— Сложно сказать. Эта игра будет вообще не предсказуема, что для одной команды, что для другой. Если не получится навязать свою игру, то придётся подстраиваться под соперника, выявлять сильные стороны и их перекрывать.

Сергей Лантюхов/News.ru

— Нападающий Понсе отправился вместе с командой на выезд. Стоит ли ожидать от новичка «красно-белых» уверенную игру, если учитывать, что в матче против «Динамо» его удалили?

— Всё-таки игра на игру не приходится. В этой встрече он должен показать своё мастерство и жажду нападающего, который голодный до голов. Понсе должен реализовать хотя бы один момент, а лучше несколько. Пока он себя в должной мере не проявил. Думаю, его брали совсем в другом качестве – бомбардира. Пока он эти качества не проявляет.

— Если Понсе для многих – кот в мешке, то Шюррле – чемпион мира. Что лично вы ожидаете от игрока в предстоящем матче?

— Не играет фамилия, играет человек. Как Шюррле готов, так он и будет играть. Конечно, где-то мастерство у него есть, где-то он может и замкнуть, отдать хороший пас. Пока по тем матчам Шюррле, которые мы увидели и в чемпионате Германии, и в Англии, пока далеко до того Шюррле, каким его помнят.

— Можно ли считать, что Кононов будет строить команду вокруг него?

— Не зря его покупали. Он должен быть одним из системных игроков. Вокруг нападающего не строится игра, тем более «Спартака», который всегда был славен своей полузащитой. Но она пока страдает и находится в стадии перестройки. Тут нужно уповать на защиту, которая, как мы все знаем, всегда была слабой стороной «Спартака». Но в этой команде на данный момент теперь вся надежда только на защиту и голкипера.

— Над главным тренером «Спартака» со стороны болельщиков тучи всё более плотно сгущаются. В Кононова, кажется, уже мало кто верит. Сильно ли это влияет на эмоциональную составляющую?

— Конечно, влияет, он переживает. Нет результата, нет игры, на которую он рассчитывал, переходя в команду. Может быть, эти все перестройки затеяны именно для того, чтобы избавиться от наследства Карреры и Аленичева, которые приглашали футболистов и делали эту команду. В каждом клубе мы сейчас это может видеть: тот же ЦСКА, «Зенит», «Локомотив». Главное – чтобы перестройка не затягивалась, чтобы люди, которые приходят, быстро смогли вписаться в систему игры тренера, в коллектив и давали результат.

— Стоит ли ждать смены наставника, если «Спартак» не сможет пройти «Тун»?

— Я не знаю, как обстоит ситуация внутри команды. Но говорят, что дали пять игр. По крайней мере, была уже ничья с «Динамо», в которой, к слову, тоже не всё гладко.

— А как мотивировать «Спартак» на предстоящую игру. И нужна ли вообще дополнительная мотивация в таких матчах?

— Конечно. Такие игры – витрина, причем не просто витрина куда-то уехать, но и показать уровень своей работы как для тренера, так и для игроков. Летнее трансферное окно ещё открыто. Что греха таить, в Европе лучше играть, чем к нам приезжать.