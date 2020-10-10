«Спартак» не подтвердил переход Мозеса в клуб

https://static.news.ru/photo/e97a0084-0aed-11eb-82b2-fa163e074e61_660.jpg Виктор Мозес Фото: instagram.com/victormoses

Московский «Спартак» прокомментировал сообщение итальянского журналиста Николо Скира о том, что игрок «Челси» Виктор Мозес подпишет с клубом трёхлетний контракт.

По словам пресс-атташе «красно-белых» Ярослава Кулемина, клуб не имеет официального подтверждения этого заявления.

Ну, пока нет такой информации. Если это произойдёт, то будет информация на официальном сайте, — сообщил он радиостанции «Говорит Москва».

«Челси» купил Мозеса в 2012 году за €11,5 млн. Он провёл за лондонский клуб 128 матчей и забил 18 голов. Вторую половину прошлого сезона футболист был в аренде в «Интере», однако итальянский клуб не стал покупать игрока.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински объяснил, почему он отказался переходить из российского клуба в английский «Челси».