«Спартак» и «Уфа» сыграли вничью в третьем туре РПЛ

https://static.news.ru/photo/26a2c6b2-e230-11ea-bee8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский «Спартак» в гостях сыграл с «Уфой» вничью. Встреча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) закончилась со счётом 1:1.

Счёт на второй минуте открыл 36-летний защитник «Уфы» Павел Аликин. На 12-й минуте в ворота хозяев было назначено пенальти. Его не сумел реализовать 23-летний форвард Джордан Ларссон. «Красно-белые» ответили на гол Аликина на 18-й минуте встречи. Отличился 23-летний нападающий Эсекьель Понсе.

Обязанности главного тренера «Спартака» исполнял Андреас Хинкель. Главный тренер команды Доменико Тедеско не попал на матч из-за ангины. Во втором тайме судья показал жёлтую карточку наставнику «Уфы» Вадиму Евсееву, который вступил в спор с резервным арбитром.

«Красно-белые» в этом сезоне ещё ни разу не проигрывали. Два раза они сыграли вничью, один раз победили. «Спартак» набрал пять очков и занимает в турнирной таблице шестое место, у «Уфы» четыре очка и девятая строчка.

23 августа «Спартак» встретится с «Локомотивом», а «Уфа» сыграет против «Ростова».

NEWS.ru писал, что встреча «Локомотива» и «Урала» завершилась вничью. «Железнодорожников» от поражения спас гол Фёдора Смолова.