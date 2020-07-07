«Спартак» и «Локомотив» разошлись миром в столичном дерби

https://static.news.ru/photo/afac3228-c150-11ea-a2e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» в матче 27-го тура российской Премьер-лиги не смогли выявить победителя. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 38-й минуте нападающий «красно-белых» Эсекель Понсе развернулся спиной к воротам в прыжке и чуть ли не макушкой распечатал ворота Антона Конченкова.

Спустя четыре минуты Сергей Лапочкин не только назначил пенальти в ворота хозяев, но и удалил главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско, показав две карточки подряд за лишние разговоры и крики на судью. 11-метровый успешно реализовал полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук.

Во втором тайме ни одна из команд так и не сумела вырваться вперёд в столичном дерби.

В другом матче 27-го тура петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Сочи» со счётом 2:1 в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Счёт на 5-й минуте матча открыл нападающий «Сочи» Антон Заболотный. После этого гости упустили победу, пропустив дважды. В составе «Зенита» отличились бразильский нападающий Малком (33-я минута) и иранский форвард Сердар Азмун (76). В ещё одном противостоянии московский футбольный клуб ЦСКА обыграл «Оренбург» со счётом 4:0 в гостевой встрече. В составе победителей отличились Фёдор Чалов (32-я минута), Никола Влашич (59), Георгий Щенников (78) и Иван Обляков (90+4). писал NEWS.ru.