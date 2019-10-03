https://static.news.ru/photo/07c75482-e5de-11e9-9023-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Матч 17-то тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между московскими клубами «Спартак-2» и «Торпедо» пройдёт на стадионе «Открытие Арена».

В пресс-службе «Спартака» отметили, что игры между двумя московскими командами всегда считались классикой отечественного футбола.

В последние десятилетия это соперничество сопровождается исключительно дружеской атмосферой, царящей на трибунах. Именно эти факторы помогут создать на «Открытие Арене» ощущение праздника и обеспечить спартаковской молодёжи мощную поддержку в матче с лидером первенства, — говорится в заявлении клуба.

Встреча состоится 12 октября в 12:00. Билеты на игру появятся в продаже 7 октября. Владельцы абонементов на матчи «Спартака» сезона-2019/20 смогут посетить футбол бесплатно.

«Торпедо» после 15 туров идёт в лидерах турнирной таблицы, набрав 37 очков. «Спартак-2» расположился на 13-й строчке, имея в активе 16 баллов.

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