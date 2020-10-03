«Сочи» победил «Ростов» благодаря дублю Заболотного

https://static.news.ru/photo/8ea8d042-0659-11eb-813e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfcsochi/vk.com

Встреча на стадионе «Фишт» в Сочи завершилась победой одноимённого футбольного клуба в матче 10-го тура Российской премьер-лиги над «Ростовом». Счёт — 4:2 в пользу хозяев.

Таким образом, набрав 19 очков в 10 турах, «Сочи» поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 17 очков и 6-е место.

Открыл счёт на 19-й минуте Никита Бурмистров. На 61-й минуте счёт сравнял Алексей Ионов. Матиас Норманн с центра поля выполнил заброс в штрафную, Ионов выскочил из-за спин защитников, добежал до ворот и аккуратным ударом направил мяч в сетку.

Через две минуты Норманна удалили с поля из-за конфликта с Кристианом Нобоа. Через три минуты «Сочи» вырвался вперёд благодаря Артуру Юсупову, но на 74-й минуте «Ростов» вновь сравнял счёт — отличился Дмитрий Полоз.

Через несколько минут Антон Заболотный пробил в дальний угол ворот и счёт стал 3:2. На 84-й минуте игрок оформил дубль. Заболотный принял мяч и точным ударом поразил дальний угол ворот.

Как писал NEWS.ru, ранее источники сообщили про обмен игроками между «Зенитом» и «Сочи».