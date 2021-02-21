«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче 1/8 финала Кубка России

https://static.news.ru/photo/1ce2cfc4-7465-11eb-9753-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/pfcsochi

В матче 1/8 финала Кубка России «Краснодар» принимал «Сочи». Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 1:2.

Первый тайм прошёл без забитых мячей, но трое участников получили предупреждения от арбитров. Во втором тайме, на 52-й минуте, счёт открыл сочинец Антон Заболотный. 29-летний российский форвард мяч забил в ближний угол.

На 67-й минуте Жоаозиньо закрепил результат. Бразилец забил гол в ворота бывшей команды, за которую выступал в период с 2011 по 2018 год.

«Краснодар» оказался в безвыходном положении, команде необходимо было организовать финальный штурм. На 81-й минуте «быки» размочили счёт — гол ударом со средней дистанции забил Тонни де Вильена. Но остальные попытки сравнять счёт не увенчались успехом, сообщает «Чемпионат».

Как писал NEWS.ru, «Краснодар» исключил из заявки на вторую половину сезона-2020/21 чемпионата России голкипера Матвея Сафонова. В клубе указали, что заявка была отозвана для того, чтобы включить Сафонова в другую заявку — в составе «Краснодар-2» на матчи Олимп-ФНЛ.