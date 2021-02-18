ФК «Краснодар» исключил вратаря Сафонова из заявки на остаток сезона

https://static.news.ru/photo/1f49fb6a-71fa-11eb-9a2b-96000091f725_660.jpg Матвей Сафонов Фото: fckrasnodar/vk.com

Футбольный клуб «Краснодар» исключил из заявки на вторую половину сезона-2020/2021 чемпионата России голкипера Матвея Сафонова.

В клубе указали, что заявка была отозвана для того, чтобы включить Сафонова в другую заявку — в составе «Краснодар-2» на матчи Олимп-ФНЛ, сообщает РИА Новости.

Новая заявка оформлена как «сквозная», она позволит футболисту выступать в обеих лигах, таким образом фанаты «Краснодара» смогут увидеть его выступления в рамках матчей РПЛ.

21-летний футболист является воспитанником академии ФК «Краснодар». С начала сезона он выходил на поле в основном составе «Краснодара» 20 раз и пропустил 25 мячей. Сафонов выступает за «Краснодар» с 2017 года, с 2015 года играл в молодёжном составе команды. С 2015 года голкипер принимает участие в матчах молодёжной сборной России по футболу.

Ранее на NEWS.ru выходило эксклюзивное интервью защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса, который уверен, что тренер Мурад Мусаев способен привести команду к победе в чемпионате России.