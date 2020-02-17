https://static.news.ru/photo/d1e7653a-5187-11ea-9f6d-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о достижении договоренности с петербургским «Зенитом» по поводу аренды нападающего Александра Кокорина.

Я встретился сегодня с генеральным директором «Зенита», мы обсудили все вопросы между клубами по аренде Кокорина. Совет директоров «Зенита» рассмотрел и одобрил трансферное соглашение с ФК «Сочи», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Ранее нападающий «Зенита» Александр Кокорин предложил свои условия нового контракта с петербургской командой. Он заявил, что хочет получить контракт на четыре года с зарплатой в €4 млн в год, писал NEWS.ru.