Соболев: перед игрой была установка — пенальти бьёт Ларссон

После окончания победного поединка второго тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» (2:0) нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев ответил на вопросы журналистов, в том числе, корреспондента NEWS.ru, рассказав о своём умении оказать первую медицинскую помощь и о преодолении отрицательных эмоций в тех случаях, когда арбитры отменяют забитые «красно-белыми» мячи.

— В этом матче «красно-белыми» по состоянию здоровья не смог руководить Доменико Тедеско. Как вам игралось в отсутствие у бровки главного тренера?

— Мы знали до игры, что его не будет на нашей скамейке. Безусловно, Тедеско для нас важен, когда он находится на привычном месте тренера во время матча. Мы чувствовали, что его не хватает, но Андреас Хинкель (ассистент главного тренера. — NEWS.ru) тоже хороший специалист, и они с Доменико хорошо друг друга заменяют. Мы и Андре доверяем в той же степени, что и главному тренеру. Несмотря на отсутствие Тедеско, мы хорошо сыграли и, слава богу, победили.

— В середине второго тайма случился драматичный эпизод: защитник «Ахмата» Зоран Нижич без сознания рухнул на газон после вашего мощного удара, когда мяч прилетел ему прямо в лицо. Что в тот момент испытали?

— Наш нападающий Эсекьель Понсе не совсем удачно обработал мяч — получился дальний отскок, и я решил сразу пробить с лёта. Получилось так, что попал Нижичу в лицо. Он упал, а я подбежал и оказал ему первую медицинскую помощь: сразу затолкал пальцы в рот, чтобы его челюсти не сомкнулись, и язык не запал. Жаль, конечно, что так случилось с игроком «Ахмата», но это футбол. Но Нижич такой ценой фактически спас свою команду, потому что мяч летел в ворота.

— А откуда вы знали, как именно надо оказывать первую медицинскую помощь?

— Думаю, многие это знают. Ну, знаю — и знаю.

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— Расскажите, как вы действуете при розыгрыше стандартных положений. Ведь оба мяча в ворота гостей «Спартак» забил после навесов в район 11-метровой отметки, когда соперник либо нарушал правила на Самюэле Жиго, либо вы головой сбрасывали мяч под удар Понсе. Это наигранные комбинации или импровизация?

— Если вспомнить матчи ещё до паузы из-за карантина, в Оренбурге я тоже скидывал мяч Понсе перед его результативным ударом. Похожий был эпизод, как и сейчас, в матче с «Ахматом». И в предыдущей игре с «Сочи» я тоже оказался в хорошей позиции и забил головой. Но действую, разумеется, по ситуации. Если вижу партнёра в более выгодном положении, сбрасываю ему мяч после навеса.

— Для вас как ярко выраженного центрального нападающего обидно было остаться без забитого мяча в ворота «Ахмата», тем более что была возможность отличиться с пенальти?

— У нас есть установка от тренера, и на листочке пишется фамилия того, кто в предстоящем матче бьёт пенальти. Поэтому никаких споров здесь нет. В данном случае была написана фамилия Ларссона — пробил он. Если напишут мою фамилию, значит, буду бить 11-метровый. А вообще если любой наш игрок уверен в себе, пусть бьёт пенальти — главное, чтобы забивал.

— В первом тайме арбитры, как и в нескольких предыдущих играх, отменили два забитых «Спартаком» мяча, в том числе при помощи VAR. Понятно, что на сей раз оба решения судей были справедливыми, но каково вам сохранять в таких ситуациях необходимый настрой, не опускать руки?

— Знаете, в первых матчах после длительной паузы мы действительно расстраивались, когда судьи отменяли наши голы. Так было, например, когда я забил «Уфе», а мяч не был засчитан. Но теперь, когда отменяют голы «Спартака», мы становимся, наверное, злее и хотим забить ещё. А в поединке с «Ахматом», как вы правильно заметили, забитые мячи не были засчитаны по делу, поэтому мы понимали, что нужно забивать больше, чтобы не было никаких вопросов. Было, конечно, небольшое сожаление, что оба гола в первом тайме отменили, но продолжали играть дальше и забили ещё два.