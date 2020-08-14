Ассистент тренера «Спартака»: «Мы сделали маленький шаг вперёд»

https://static.news.ru/photo/e18e4b12-de67-11ea-a564-fa163e074e61_660.jpg Андреас Хинкель Фото: facebook.com/andy.b.hinkel

Ассистент главного тренера московского «Спартака» Андреас Хинкель подвёл итоги матча второго тура Российской премьер-лиги с «Ахматом» (2:0).

Очень важно, что несмотря на то, что произошло в первом тайме, мы сохранили настрой и страсть, и после перерыва сумели забить два мяча. Мы сделали маленький шаг вперёд, что радует. Безусловно, VAR делает игру лучше и честнее, но иногда происходят такие странные ситуации, что ты не можешь праздновать гол сразу и вынужден ждать, пока судья посмотрит видеоповтор, — сказал он.

Также Хинкель прокомментировал любопытную закономерность, на которую обратил внимание корреспондент NEWS.ru: нынешним летом «красно-белые» выигрывали только те матчи, в которых командой у бровки руководил Хинкель, а главный тренер Доменико Тедеско был дисквалифицирован или, как сейчас, нездоров.

Не вижу смысла говорить о какой-то традиции. Мы все вместе готовим команду к игре, Доменико, я и Макс Урванчки, и нельзя говорить, что команда добивается победы благодаря только кому-то одному из тренерского штаба, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, в матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» на своём поле переиграл грозненский «Ахмат» — 2:0 (0:0).