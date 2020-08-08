NEWS.ru — о поединке первого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21, в котором московский «Спартак» пытался обойтись без обоих своих новобранцев — Александра Кокорина и Остона Урунова, продемонстрировал публике тактическую гибкость наставника команды Доменико Тедеско, но не добился главного — победы.

Из новичков — только Глушенков

Матч «Спартак» — «Сочи» считался одним из гвоздей стартового тура стартовавшего чемпионата страны — и вполне понятно, по какой причине. Разумеется, все ждали, с каким настроем выйдет новоиспечённый нападающий «красно-белых» Александр Кокорин на игру против своей бывшей команды. С которой он расстался далеко не по-доброму, изрядно насолив при этом ещё и петербургскому «Зениту», откуда он и был отдан в аренду на берега Чёрного моря. Нового контракта в Питере Кокорину не предложили, в Сочи он оставаться не захотел — тут и подоспел «Спартак» с хорошим предложением.

Однако эта интрига умерла ещё до начала встречи на «Открытие Арене» поздним воскресным вечером. Кокорина не оказалось не то что в стартовом составе москвичей, но и вообще в заявке на игру. В кулуарах на сей счёт пошутили, что руководство «Сочи» наложило вето на участие своего бывшего нападающего в матче. На самом же деле тренерский штаб «красно-белых» просто решил дать новичку небольшую передышку, не бросая его из огня да в полымя. К тому же на одной из последних тренировок у форварда случилось небольшое мышечное повреждение. Ну а к матчу второго тура — с грозненским «Ахматом» 14 августа — Александр уже будет полностью готов и, возможно, появится на поле.

Примерно такой же логике поддавалось отсутствие в заявочном списке на матч с «Сочи» другого спартаковского новобранца Остона Урунова. Не успело юное узбекское дарование перейти в столичный клуб из «Уфы», как на него, говорят, объявились покупатели в немецкой Бундеслиге, готовые выложить 5 млн евро. Но, понятное дело, сейчас торговать Уруновым «красно-белые» точно не будут. Сначала дадут полузащитнику проявить себя и подрасти в цене.

Так что при выстраивании плана на игру с «Сочи» Доменико Тедеско пришлось оперировать фактически составом прошлого сезона. К которому добавился вернувшийся из аренды в самарских «Крыльях Советов» Максим Глушенков.

vk.com/fcsm_official

Четверть часа тактического разнообразия

Но каким же важным бывает появление всего лишь одного нового футболиста! Включив Глушенкова в стартовый состав, наставник «красно-белых» видоизменил тактическую схему команды. Если в минувшем сезоне Тедеско критиковали за то, что он не может или не хочет отходить с привычной расстановки 5-3-2, то теперь зрители убедились, что немецкий специалист способен проявлять тактическую гибкость.

Нет, от использования трёх центральных защитников — Самюэля Жиго, Георгия Джикии и Павла Маслова — главный тренер не отказался Зато в остальных линиях перемены были видны невооружённым глазом. К единственному опорному хавбеку — Алексу Кралу — присоединилась мощная шеренга полузащитников из четырёх боевых единиц. А впереди действовал дуэт нападающих Александр Соболев — Джордан Ларссон.

Но самое интересное заключалось как раз в функциях Глушенкова. При описанной расстановке он располагался на позиции атакующего хавбека ближе к левому флангу, но зачастую выдвигался в линию атаки, и тогда схема приобретала несколько иное цифровое выражение: 3-4-3. При этом на правой бровке чаще оказывался Роман Зобнин, но иногда следовала его рокировка с Зелимханом Бакаевым по игровой ситуации.

Вероятно, все эти нюансы в дебюте встречи поставили в тупик многоуровневую оборону «курортников», в стартовом составе которых значилось от силы три игрока, способных качественно выполнять атакующие функции. Пять защитников в линию, два ярко выраженных «опорника», единственный форвард в лице Дмитрия Полоза — все это красноречиво свидетельствовало о способах, которыми тренерский штаб Владимира Федотова собирался добывать очки на тушинской арене.

Однако подопечные Тедеско уже в стартовой десятиминутке сделали всё, чтобы стереть с себя клеймо команды, творчески бессильной в позиционном нападении. Москвичи здорово комбинировали и сочетали грамотные перемещения с осмысленными переводами мяча в разных направлениях. Правда, лишь первый гол (Соболев головой переправил мяч в верхний угол ворот после подачи Зобнина) может считаться итогом позиционного розыгрыша, которому, кстати, предшествовал удар Айртона в перекладину. Второе же взятие ворот Сослана Джанаева случилось после классической контратаки, когда Бакаев своевременным пасом организовал Ларссону выход один на один с голкипером гостей.

twitter.com/fcsm_official

Второй тайм, который хочется забыть

А вот дальше... Как это часто бывает у «Спартака», четверть часа мощнейшего футбольного перформанса сменились непонятным затишьем, усугублённым фолом Павла Маслова в собственной штрафной. Возникший из ничего пенальти, реализованный Полозом, в мгновение изменил эмоциональную окраску матча и позволил сочинцам думать о том, что для них в этот вечер ещё далеко не всё потеряно.

В отсутствие Кокорина и Урунова особое внимание, естественно, было приковано к Глушенкову: сумеет ли молодой воспитанник спартаковской академии использовать свой шанс и избежать очередной ссылки в аренду, например, в «Химки»? Старательность и мобильность Максима очень понравились, но несколько неверных ходов во второй половине первого тайма, безусловно, слегка подпортили общее впечатление от его игры. А перед самым перерывом после паса Соболева Глушенков получил прекрасный шанс забить, однако мяч после его удара пролетел мимо дальнего нижнего угла ворот.

Вскоре после перерыва Тедеско заменил Максима на Эсекьеля Понсе, но вряд ли это стоит расценивать как разочарование наставника игрой молодого атакующего игрока. Скорее «Спартаку» требовалось освежить действия в передней линии, и появление аргентинца наверняка было заранее запланировано.

twitter.com/fcsm_official

События второго тайма показали, как много работы ещё предстоит штабу Тедеско и самим футболистам. Замены ощутимого эффекта не принесли, а контроль мяча и инициатива постепенно перешли к сочинцам. Гости даже создали несколько опасных моментов у ворот Александра Максименко, что вполне могло обернуться шальным голом и, как следствие, упущенной хозяевами победой.

Шальной гол в итоге и случился — пусть и с более чем сомнительного пенальти, который арбитр Василий Казарцев назначил в самой концовке встречи. Недавний герой интервью NEWS.ru Кристиан Нобоа уверенно 11-метровый реализовал, лишив «Спартак» первой победы в чемпионате. Но «красно-белым» нужно пенять только на самих себя: с такой невнятной игрой, как во втором тайме против «Сочи», ни о какой борьбе за титул с «Зенитом» речи быть не может.