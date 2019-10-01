https://static.news.ru/photo/bcf6bbfa-e42f-11e9-96d3-fa163e074e61_660.jpg Александр Соболев Фото: fckssamara/instagram.com

Нападающий футбольного клуба «Крылья Советов» (Самара) Александр Соболев после 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует по двум показателям в чемпионате страны.

Форвард на первом месте по показателю гол + пас (11) и по количеству забитых пенальти — 2.

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов также расположился на первом месте, но по другим показателям: голы (9) и удары по воротам (38). Кроме того, Шомуродов делит второе место с Артёмом Дзюбой из «Зенита» по показателю гол + пас (у обоих — по 10). Между тем Соболев на втором месте в списке бомбардиров — восемь голов.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал Соболева на отборочные матчи против Шотландии и Кипра, писал News.ru.