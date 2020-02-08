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Нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, почему отписался от аккаунта национальной команды в Instagram.

Дзюба отметил, что его задели оскорбления в его адрес во время матча сборной России в Сан-Марино. Написали какой-то комментарий в Instagram сборной, мне этот комментарий не понравился, и я просто...