Российский нападающий Фёдор Смолов впервые выйдет в стартовом составе «Сельты» в матче чемпионата Испании по футболу.
Пресс-служба клуба опубликовала состав команды на матч с «Севильией», который состоится 9 декабря в 20:30 мск.
Os nosos. AFOUTEZA!— RC Celta (@RCCelta)
#CeltaSevillaFC #XuntosSomosMÃ¡isFortes February 9, 2020
Смолов 31 января был официально представлен в качестве игрока «Сельты».
Ранее председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков рассказал подробности условий арендного соглашения Смолова в испанском клубе, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен