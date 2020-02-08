Фёдор Смолов Фёдор Смолов Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Российский нападающий Фёдор Смолов впервые выйдет в стартовом составе «Сельты» в матче чемпионата Испании по футболу.

Пресс-служба клуба опубликовала состав команды на матч с «Севильией», который состоится 9 декабря в 20:30 мск.

Смолов 31 января был официально представлен в качестве игрока «Сельты».

Ранее председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков рассказал подробности условий арендного соглашения Смолова в испанском клубе, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях