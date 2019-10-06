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Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев заявил, что иностранным футболистам сложно играть в плохих погодных условиях.

Сложно было иностранцам играть с такой погодой, мы привыкли. Игра тяжёлая, эмоциональная. Надеюсь, у Феди (Смолова, получившего травму) ничего серьезного, но при таких сложных погодных условиях травмы неудивительны. Забили по...