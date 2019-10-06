Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Фёдор Смолов и защитник команды Бенедикт Хеведес получили микротравмы в матче 12-го тура Российской премьер-лиги против тульского «Арсенала», сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин на послематчевой пресс-конференции.
«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1.
Тренерский штаб сборной России по футболу вызвал в национальную команду нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева вместо Смолова, писал News.ru.
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