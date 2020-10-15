СМИ: УЕФА может отменить матчи Евро-2020 в Петербурге

https://static.news.ru/photo/07ba0fdc-0f74-11eb-b31b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Газпром Арена - Gazprom Arena/facebook.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отозвать у Санкт-Петербурга право принимать матчи чемпионата Европы по футболу — 2020 из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.

Как отметили в УЕФА, там уже не уверены, что Евро-2020, который был перенесён на 11 июня — 11 июля 2021 года, сможет пройти в 12 городах. Как уверяет издание The Sun, на которое ссылается РИА Новости, в организации уже составляют список городов-претендентов на исключение из числа хозяев турнира.

Такие города, как Баку в Азербайджане, который сейчас находится в состоянии конфликта с Арменией, и Санкт-Петербург в России, стоят первыми в списке на исключение, — отмечает издание.

Также в УЕФА раздумывают и насчёт Бильбао, где плохо идёт продажа билетов. Тем не менее, заявляют в организации, Евро-2020 обязательно состоится «с учетом миллионов», которые УЕФА должна получить от телетрансляций. Худший сценарий проведения европейского первенства предусматривает организацию всех матчей лишь в одной стране и всего на четырёх стадионах, чтобы сократить число перемещений.

Как сообщал NEWS.ru, летом 2020 года исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил обновлённый график матчей национальных сборных — участниц чемпионата Европы 2020 года, который из-за пандемии коронавируса был перенесён на 2021 год.

Ранее в УЕФА сообщили, что чемпионат Европы пройдёт в 12 городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Все 12 городов-организаторов подтвердили свои намерения принять матчи Евро-2020 летом следующего года.