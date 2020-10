СМИ сообщили о переходе игрока «Спортинга» в «Зенит» за €20 млн

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира. По его словам, контракт между Венделом и «сине-бело-голубыми» будет подписан после того, как 5 октября полузащитник пройдёт медицинское обследование. Скира написал об этом в Twitter.

Done deal! #Wendel to #Zenit from #Sporting for 20M. 5-year contract. Medicals already scheduled for Monday. #transfers