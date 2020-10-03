СМИ сообщили о переходе игрока «Спортинга» в «Зенит» за €20 млн

https://static.news.ru/photo/e1d15f34-055d-11eb-8128-fa163e074e61_660.jpg Вендел Фото: twitter.com/_08wendel

Футболист лиссабонского «Спортинга» бразилец Вендел перейдёт в петербургский «Зенит». Сумма сделки составит €20 млн.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира. По его словам, контракт между Венделом и «сине-бело-голубыми» будет подписан после того, как 5 октября полузащитник пройдёт медицинское обследование. Скира написал об этом в Twitter.

В португальских СМИ также появились сведения о переходе Вендела в Россию. Судя по имеющейся информации, переговоры о трансфере за €20 млн ещё ведутся. Срок соглашения «Зенита» с бразильским хавбеком может составит пять лет, передаёт газета O Jogo.

Вендел выступает за «Спортинг» с 2018 года. На его счету шесть забитых мячей и восемь результативных пасов.

Как ранее передавал NEWS.ru, 26-летний полузащитник сборной России по футболу и вице-капитан «Спартака» Роман Зобнин признался, что хотел бы попробовать свои силы в европейском чемпионате.