Смена прописки: что ждёт Кокорина, Миранчука и Головина зимой

Российские футболисты могут стать одними из главных действующих лиц в зимний период дозаявок. Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» ради получения игровой практики, а Александр Головин отправиться покорять Английскую премьер-лигу. В то же время составить ему компанию могут молодые Арсен Захарян и Константин Тюкавин, которые попали в сферу интересов европейских топ-клубов. И не стоит забывать об Александре Кокорине, чьи позиции в «Фиорентине» становятся всё более шаткими с каждым днём.

Алексей Миранчук

Нынешний клуб: «Аталанта».

Претенденты: «Торино», «Сассуоло», «Сампдория».

В среде российских болельщиков возможный отъезд экс-полузащитника «Локомотива» из Бергамо является самым обсуждаемым. В 2020 году многие с воодушевлением оценили решение Алексея Миранчука покинуть РПЛ и попробовать свои силы в Серии А, а прошлый сезон завершился на оптимистичной ноте. Да, хавбек не был основным футболистом «Аталанты» и проводил на поле крайне мало времени (26,8 минуты в среднем за матч), но цеплялся за каждый свой шанс. Это позволило ему не только записать на свой счёт семь голов и две передачи во всех турнирах, но и занять второе место в команде по числу результативных действий на 90 минут (0,97). По этому показателю он обошёл и Руслана Малиновского (0,89), и Йосипа Иличича (0,81), уступив лишь неудержимому Луису Муриэлю (1,51).

Алексей Миранчук (в центре) Marco Alpozzi/Keystone Press Agency

Можно было ожидать, что в новом сезоне Миранчук будет получать больше шансов и демонстрировать ещё более высокую продуктивность, но пока эти надежды не оправдываются. Алексей по-прежнему не смог до конца адаптироваться к тактическим идеям Джана Пьеро Гасперини, да и конкуренты по позиции выглядят очень здорово. В итоге он лишь шесть раз появлялся на поле, а по игровому времени расположился на 20-м месте в коллективе (220 минут). Всё это ожидаемо сказалось и на результативности. Россиянин заметно сник и пока успел отметиться лишь двумя результативными передачами.

Судя по всему, и сам Миранчук, и его окружение понимают, что в данной ситуации необходимо задуматься об отъезде из Бергамо. О полноценном трансфере речь пока не идёт, что может быть обусловлено двумя факторами: сейчас «Аталанта» вряд ли сможет отбить затраченные на футболиста €14,5 млн, да и ему самому будет сложно найти себе достойный клуб. Поэтому идеальным вариантом является аренда, благо интерес к россиянину имеется. По сведениям Calciomercato, полузащитника готовы принять «Торино», «Сассуоло» и «Сампдория». Правда, в стане бергамасков данную информацию не подтвердили.

Миранчука связывали с другими клубами Серии А, но мы пока ни с кем не разговаривали. Клуб верит в этого игрока, который обладает важными качествами. Его время скоро придёт, мы в этом уверены — ведь он серьёзный профессионал и важный футболист, — заявил ITASportPress спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори.

Сложно сказать, насколько вышеперечисленные команды подходят Миранчуку. Привлекательным может показаться переход в «Сассуоло», но там ему придётся выдерживать жёсткую конкуренцию за место в старте с Доменико Берарди, Джакомо Распадори и Хамедом Траоре. В «Торино» и «Сампдории» пробиться в старт будет попроще, но не факт, что Алексею подойдёт игровая модель. В Турине его ждёт всё тот же персональный прессинг, что и в Бергамо, а генуэзцы предпочитают действовать на контратаках и занимают лишь 16-е место по проценту владения мячом. Но если в этом вопросе пока нет определённости, то в плане возможного возвращения на родину всё предельно ясно. Уезжать в РПЛ россиянин пока не собирается.

Александр Головин

Нынешний клуб: «Монако».

Претенденты: «Эвертон».

На протяжении последних недель говорится и о возможном переходе другого российского полузащитника. В 2018 году Александр Головин вполне мог попасть в Английскую премьер-лигу, но предпочёл перейти в «Монако», а не в «Челси», вследствие чего оказался в Лиге 1. И более чем три года спустя есть возможность наверстать упущенное. Усилить состав отечественным полузащитником не прочь «Эвертон».

Изначально информация об интересе со стороны «ирисок» появилась в российских СМИ, но впоследствии возможный переход стал активно обсуждаться и на Туманном Альбионе. В Liverpool Echo сообщили, что трансфер лоббируется лично главным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом, а также назвали возможную сумму компенсации за выкуп контракта. Если верить газете, «Монако» рассчитывает выручить за продажу футболиста €46 млн — на €16 млн больше, чем сами заплатили за него ЦСКА.

Александр Головин Norbert Scanella via imago-images.de

И если слухи об аппетитах монегасков не преувеличены, то успешное завершение сделки кажется маловероятным. В отличие от большинства английских клубов, «Эвертон» не так много тратит на покупку новых футболистов, особенно в последнее время. Летом они согласились заплатить лишь за Демарая Грея (да и то всего два миллиона евро), в то время как остальных новичков подписали в статусе свободных агентов. Кроме того, за всю историю «синие» лишь раз позволили себе выложить за игрока более €40 млн — летом 2017-го был приобретён Гильфи Сигурдссон (€49,4 млн). И очень маловероятно, что они решат практически повторить свой трансферный рекорд ради спортсмена, за последние три сезона пропустившего суммарно 236 дней (34 матча).

Безусловно, в таланте Головина никто не сомневается. Когда он здоров, то демонстрирует высокий уровень, что подтверждают цифры. Так, по окончании прошлого чемпионата Франции он имел в активе 1,18 очка в среднем за встречу — такими результатами не могли похвастаться даже Лионель Месси и Криштиану Роналду. Проблема в том, что частые повреждения очень сильно смазывают впечатление от его выступления и заставляют сомневаться, что он сможет проявить себя в такой контактной лиге, как АПЛ.

Арсен Захарян и Константин Тюкавин

Нынешний клуб: «Динамо».

Претенденты: «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и другие гранды

Переезд на Туманный Альбион предвещают и двум другим отечественным талантам. Арсен Захарян и Константин Тюкавин практически одновременно получили вызов во взрослую команду «Динамо» и сходу стали оправдывать выданные им авансы. Первый уже успел отметиться пятью голами и девятью передачами в 26 матчах, второй ответил десятью (7 + 3) баллами за результативность в 29 встречах. Причём оба уже не только успели стать важными элементами коллектива Сандро Шварцы, но и получить вызов в сборную России.

Неудивительно, что столь резкий взлёт спровоцировал слухи о возможном отъезде футболистов за границу. Ранее уже говорилось об интересе «Барселоны» к Захаряну, а сейчас появились слухи о том, что за россиянами охотится половина грандов Старого Света. В их числе называются немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, итальянские «Интер», «Рома» и «Аталанта», испанские «Реал» и «Атлетико», английские «Ливерпуль» и «Лестер». Однако фаворитами считаются «Челси» и «Манчестер Сити». По крайней мере, так полагают в издании TEAMtalk.

Арсен Захарян Maksim Konstantinov/Global Look Press

Правда, в это не верят ни в руководстве «Динамо», ни в окружении самих футболистов. Так, член совета директоров клуба Сергей Степашин назвал подобные слухи «играми агентов» и выразил мнение, что тому же Захаряну стоит ещё два-три года поиграть в России. Но примечательно, что в схожем ключе высказался и Алексей Сафонов, представляющий Тюкавина.

Ни «Манчестер Сити», ни «Челси» Тюкавиным не интересовались. Это всё вбросы. Дай бог, чтобы этот ажиотаж начался. Но сейчас главное, чтобы Костя закрепился в «Динамо», — цитирует Сафонова Sport24.

И с этим мнением сложно не согласиться. На данный момент Захарян и Тюкавин вряд ли соответствуют уровню условных «Манчестер Сити» и «Челси», а пробиться в состав было бы невыполнимой задачей. Тем не менее окончательно закрывать вопрос об отъезде в Европу не стоит. Возможно, Арсену и Захаряну стоит рассмотреть варианты с менее звёздными и статусными команды из топ-5 чемпионатов или коллективами из Бельгии и Нидерландов.

Александр Кокорин

Нынешний клуб: «Фиорентина».

Претенденты: не называются.

В отличие от соотечественников, форвард может покинуть нынешний клуб не потому, что привлёк внимание другой команды и готов пойти на повышение. Александр Кокорин прибыл во Флоренцию почти год назад, но за это время провёл на поле лишь 124 минуты игрового времени и не записал на свой счёт ни одного результативного действия. Среди статистических показателей значатся лишь две жёлтые карточки, 34 точных передачи при полном отсутствии ударов по воротам. Более чем скромно для одного из самых талантливых нападающих в истории российского футбола.

Александр Кокорин Spada/Keystone Press Agency

И пока абсолютно непонятно, что ждёт Кокорина в будущем. Контракт с «Фиорентиной» истекает лишь в 2024-м, а высокая зарплата (по информации СМИ — €1,7 млн в год) делает его трансфер и аренду в другой клуб крайне маловероятной. Вряд ли кто-либо решит выплачивать такие огромные средства спортсмену, учитывая его нынешние показатели и постоянные травмы. И это не считая выкупа соглашения.

Вопрос в том, насколько сам Кокорин заинтересован в продолжении карьеры футболиста. При желании он мог бы договориться о расторжении контракта с «Фиорентиной», а в качестве компенсации потребовать символическую сумму. Можно быть уверенным, что «фиалки» с радостью отпустили бы игрока и сбросили с себя подобное финансовое бремя. В России он наверняка нашёл бы себе новый клуб, пусть и не из числа грандов.