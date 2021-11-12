В «Аталанте» высказались о возможном уходе Миранчука

Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Аталанта» Джованни Сартори прокомментировал слухи о возможном уходе российского полузащитника Алексея Миранчука. В разговоре с ITASportPress функционер отметил, что в команде верят в отечественного хавбека и уверены, что в будущем он принесёт пользу.

Миранчука связывали с другими клубами Серии А, но мы пока ни с кем не разговаривали. Клуб верит в этого игрока, который обладает важными качествами. Его время скоро придёт, мы в этом уверены, — ведь он серьёзный профессионал и важный футболист, — заявил Сартори.

Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в восьми матчах команды во всех турнирах, суммарно проведя на поле 215 минут. На его счету значатся две результативные передачи.

Ранее бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин поделился мнением о возможной смене команды российским полузащитником Алексеем Миранчуком, в настоящее время защищающим цвета итальянской «Аталанты». Он сказал, что решение об уходе должен принимать непосредственно спортсмен.