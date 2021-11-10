«Монако» запросил за трансфер Головина €46 млн

Футбольный клуб «Монако» назвал сумму, за которую готов отпустить российского полузащитника Александра Головина в английский «Эвертон». Как сообщает Liverpool Echo, монегаски не намерены расставаться с ним менее чем за €46 млн.

Отмечается , что команда из французской Лиги 1 хочет выручить за трансфер Головина в «Эвертон» €46 млн. Но подобные запросы «Монако» могут привести к тому, что переход россиянина в клуб АПЛ не состоится. И это несмотря на тот факт, что заинтересованность в полузащитнике испытывает лично главный тренер ливерпульского коллектива Рафаэль Бенитес.

Головин известен по выступлениям за ЦСКА. Состав «Монако» он пополнил летом 2018 года. За это время он успел провести 107 матчей за монегасков, в которых отметился 16 голами и 20 результативными передачами. В нынешнем сезоне россиянин 16 раз появлялся на поле, записал на свой счёт три мяча и три паса.

Ранее бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин поделился мнением о возможной смене команды российским полузащитником Алексеем Миранчуком, в настоящее время защищающим цвета итальянской «Аталанты». Он сказал, что решение об уходе должен принимать непосредственно спортсмен.