«Монако» запросил за трансфер Головина €46 млн

Футбольный клуб «Монако» назвал сумму, за которую готов отпустить российского полузащитника Александра Головина в английский «Эвертон». Как сообщает Liverpool Echo, монегаски не намерены расставаться с ним менее чем за €46 млн.
Головин известен по выступлениям за ЦСКА. Состав «Монако» он пополнил летом 2018 года. За это время он успел провести 107 матчей за монегасков, в которых отметился 16 голами и 20 результативными передачами. В нынешнем сезоне россиянин 16 раз появлялся на поле, записал на свой счёт три мяча и три паса.
Ранее бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин поделился мнением о возможной смене команды российским полузащитником Алексеем Миранчуком, в настоящее время защищающим цвета итальянской «Аталанты». Он сказал, что решение об уходе должен принимать непосредственно спортсмен.