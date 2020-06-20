Слуцкий: в матче «Сочи» — «Ростов» были нарушены принципы фэйр-плей

Фото: ФК «Рубин» Казань/vk.com

Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев рассказал, что видит много положительного в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».

Он отметил, что несмотря на неравные условия, видит в этой ситуации много плюсов. Теперь мы знаем, что в России есть молодой рекордсмен РПЛ, способный отбить 15 мячей за 90 минут...