Слуцкий: в матче «Сочи» — «Ростов» были нарушены принципы фэйр-плей

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий прокомментировал матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».
Искушение всегда велико, и мы все люди, которые могут быть искушены. Но то, что были нарушены принципы фэйр-плэй... возможно, регламент и не был нарушен, я не читал, но не всё в этой жизни определяется только лишь регламентирующими документами, — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба, так как основной состав команды был вынужден уйти на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.
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