https://static.news.ru/photo/16895012-313b-11ea-a7ad-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий ответил на критику со стороны нападающего «Витесса» Роя Беренса, который обвинил бывшего наставника голландского клуба в том, что из-за него он не выходил на поле целый год.

Год футбола он потерял из-за собственной лени, непрофессионализма и алчности. Всё очень просто. Выпал он из игрового состава, потому что долгий промежуток времени у него было 22 процента жировой массы при максимальной норме в 14, — цитирует Слуцкого Sport24.

Он также рассказал, что на каждой тренировке футболист показывал худшие результаты и был выведен из состава из-за непрофессионализма и неготовности.

Ранее московский футбольный клуб «Динамо» объявил о подписании контракта с защитником «Краснодара» Дмитрием Скопинцевым, писал NEWS.ru.