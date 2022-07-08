Швейцарский суд оправдал Платини и Блаттера по делу о мошенничестве France-Presse: бывших глав ФИФА и УЕФА Блаттера и Платини оправдали по делу о мошенничестве

Фото: Michela Locatelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральный уголовный суд, судебный процесс ФИФА против Йозефа Блаттера и Мишеля Платини

Швейцарский суд оправдал бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и экс-главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини по делу о мошенничестве, сообщает France-Presse со ссылкой на решение суда. Судебный процесс по делу футбольных функционеров начался 8 июня.

Мишель Платини и Йозеф Блаттер оправданы в Швейцарии, — передает агентство.

Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открылo дело против занимавшего на тот момент пост президента ФИФА Блаттерa по подозрению в незаконном переводе в 2011 году 2 млн швейцарских франков Платини.

Также Блаттера обвиняли в продаже телеправ Карибского футбольного союза (CFU) на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов за $600 тысяч, что на тот момент было намного ниже рыночной стоимости. Арбитражная палата комитета по этике ФИФА 21 декабря 2015 года отстранила Блаттера на восемь лет. Апелляционный комитет ФИФА 24 февраля 2016 года сократил срок отстранения чиновника до шести лет.

Ранее сообщалось, что в отношении Блаттера идет расследование из-за кредита ФИФА, который был предоставлен Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго (TTFA) в апреле 2010 года.