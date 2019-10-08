https://static.news.ru/photo/da5e7dd0-e9da-11e9-aad0-fa163e074e61_660.jpg Бастиан Швайнштайгер Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press

Немецкий полузащитник клуба MLS «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер объявил, что закончит футбольную карьеру по окончанию сезона.

Дорогие болельщики, время пришло, и я заканчиваю свою карьеру в конце этого сезона, — написал на своей странице в Facebook Швайнштайгер.

Швайнштайгер поблагодарил болельщиков, а также команды, за которые выступал: «Баварию», «Манчестер Юнайтед», «Чикаго Файр» и сборную Германии. Он отметил, что будет верен футболу и после окончания карьеры.

Ранее Бастиан Швайнштайгер был включён в Зал славы мюнхенской «Баварии». Футболист стал 18-м футболистом, удостоенным такой чести.

Бывший игрок сборной Германии является воспитанником «Баварии», за который провёл 500 матчей, забив 68 голов. После Мюнхена он перебрался в английский «Манчестер Юнайтед», откуда переехал в американский «Чикаго Файр».

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