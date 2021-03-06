«Глазго Рейнджерс» впервые за 10 лет выиграл чемпионат Шотландии

https://static.news.ru/photo/e866e3ba-7f55-11eb-bb85-96000091f725_660.jpg Фото: Rangers FC/facebook.com

Шотландский клуб «Глазго Рейнджерс», гранд национального футбола, стал чемпионом страны. Команда под руководством легендарного игрока «Ливерпуля» и сборной Англии Стивена Джеррарда взяла титул впервые за десять лет.

Триумф «Глазго Рейнджерс» отпраздновали благодаря осечке своего самого принципиального соперника и конкурента в борьбе за трофей — «Селтика». Команда в матче 31-го тура сыграла с «Данди Юнайтед» вничью со счётом 0:0. Таким образом, потерявший два очка «Селтик» позволил своему злейшему врагу, с которым он делит город Глазго, досрочно стать лучшим клубом Шотландии.

«Рейнджерс» прервал чемпионскую серию конкурента. Он выиграл чемпионат в 55-й раз. Это достижение является рекордным для Шотландии.

Как ранее передавал NEWS.ru, мюнхенская «Бавария» в 24-м туре футбольного чемпионата Германии одержала волевую победу со счётом 4:2 над дортмундской «Боруссией». Трижды в ходе встречи отличился польский форвард мюнхенского клуба Роберт Левандовски.

Встреча прошла на домашнем стадионе «Баварии» в Мюнхене. «Боруссия» вышла вперёд к 10-й минуте благодаря дублю Эрлинга Холанда. Но баварцы сравняли счёт ещё до перерыва — дублем отличился Левандовски.